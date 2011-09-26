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Dünya

Vietnam'da "el, ayak hastalığı" kreş kapattırdı HANOY (A.A) 

26 Eylül 2011 16:17

-Vietnam'da "el, ayak hastalığı" kreş kapattırdı HANOY (A.A) - 26.09.2011 - Vietnam'da baş gösteren "el, ayak, ağız hastalığı" salgını yüzünden ondan fazla kreş kapatıldı. Önleyici Tıp Merkezi yetkilisi Nguyen Van Muoi, bu yıl 109 çocuğun ölümüne, 52 bininin hastalanmasına yol açan hastalık nedeniyle ülkenin güneyindeki Hau Giang eyaletinde ondan fazla kreşin ilaçlama ve öğrencilerin sağlık durumlarının kontrol edilmesi için 10 günlüğüne kapatıldığını belirtti. Nguyen, haziran ayından bu yana eyalette yeni 361 vakanın tespit edildiğini, 50 çocuğun hastaneye kaldırıldığını söyledi. Yetkili, salgından, hasta çocukların okula devam etmesini sorumlu tuttu. Vietnam Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde her hafta 2 binden fazla yeni vaka ortaya çıktığını bildiriyor.

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