-Vietnam'da 1 tonluk fildişi ele geçirildi HANOİ (A.A) - 24.10.2011 - Vietnam'da kaçakçılar tarafından yasa dışı yollarla Çin'e götürülmek istenen 1 ton ağırlığında fildişi ele geçirildi. Vietnamlı gümrük yetkilileri, kumaş toplarının içine saklanmış haldeki 221 parça fildişinin, Vietnam ve Çin arasında sınır oluşturan Ka Long nehrinde seyahat eden bir tekneye düzenlenen operasyonda ele geçirildiğini bildirdi. Yetkililer, operasyon sırasında tekneye eşlik eden bir Çinli ile Vietnamlı kaptanın gözaltına alındığını kaydetti. Sayıları gittikçe azalan fil nüfusunu avlamanın yasak olduğu Vietnam'da, 2009 yılında Tanzanya'dan getirilen yaklaşık 7 ton ağırlığında fildişi ele geçirilmişti.