T24 LogoT24 Logo
Dünya

Vietnam'da 1 tonluk fildişi ele geçirildi HANOİ (A.A)

24 Ekim 2011 10:06

-Vietnam'da 1 tonluk fildişi ele geçirildi HANOİ (A.A) - 24.10.2011 - Vietnam'da kaçakçılar tarafından yasa dışı yollarla Çin'e götürülmek istenen 1 ton ağırlığında fildişi ele geçirildi. Vietnamlı gümrük yetkilileri, kumaş toplarının içine saklanmış haldeki 221 parça fildişinin, Vietnam ve Çin arasında sınır oluşturan Ka Long nehrinde seyahat eden bir tekneye düzenlenen operasyonda ele geçirildiğini bildirdi. Yetkililer, operasyon sırasında tekneye eşlik eden bir Çinli ile Vietnamlı kaptanın gözaltına alındığını kaydetti. Sayıları gittikçe azalan fil nüfusunu avlamanın yasak olduğu Vietnam'da, 2009 yılında Tanzanya'dan getirilen yaklaşık 7 ton ağırlığında fildişi ele geçirilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24