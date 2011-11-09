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Dünya

Vietnam selle boğuşuyor HANOİ (A.A)

09 Kasım 2011 10:17

-Vietnam selle boğuşuyor HANOİ (A.A) - 09.11.2011 - Vietnam'da son yılların en büyük sel felaketinde ekim başından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 100'ü aştı.  Yetkililer, ülkenin orta ve güney bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 2 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.  17 kişinin yaşamını yitirdiği Quang Nam eyaletinde binlerce evin sular altında kaldığı ve 25 bin kişinin sel felaketinden etkilendiği bildirildi.  Son ölümlerle birlikte ekim ayı başından itibaren ölenlerin sayısı 100'e ulaştı.

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