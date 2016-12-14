Vietnam savaşının simgesi İstanbul’a geldi: Beşiktaş’taki saldırı beni çok üzdü

Vietnam'da 1963 yılından 1973 yılına kadar süren savaş sırasında atılan napalm bombalarından çırılçıplak kaçarken fotoğraflanmasıyla savaşın simgesi haline gelen Kim Phuc, İstanbul'a geldi. Phuc, Beşiktaş'taki terör saldırısını öğrendiğinde çok büyük üzüntü yaşadığını belirtti.

“Çok acı çektim, hâlâ çekiyorum”

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, kendisini tüm dünya tarafından tanınmasına neden olan o fotoğrafın bir sanat eserine dönüştüğünü ve aynı zamanda hayatını da değiştirdiğini belirten Phuc, "Ülkem Vietnam'da özgür değildim. Hükümetin savaş simgesiydim. Başarılı doktorlar sayesinde Napalm yanıklarından kurtuldum. 17 ameliyat geçirdim. Çok acı çektim, hâl3a acı çıkıyorum. Hayatta kaldım. Ergin çağımda bir subay okuldan aldı ve beni propoganda için kullandılar. Bana başka bir şans vermediler. Eğitimime ara verdim ve tekrar bir kurban haline getirildim" diye konuştu.

“Öfkeden nasıl kurtulacağımı, düşmanları nasıl affedeceğim öğrendim”

Kim Phuc, "Öfkeden nasıl kurtulacağımı, düşmanlarımı nasıl affedeceğimi öğrendim. Vücüdumda yara oluşturanlar, yaralarım dıştan iyileşiyordu ancak içimdeki yaralar halen daha kanıyordu. Ancak öfke duyacağıma affetmeyi seçtim. Bu şekilde kalbim özgürlüğe kavuştu" dedi.

"Liderlerin herkesi affetmeyi öğrenmesi gerekiyor"

Kim Phuc, sempozyum sonrası da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yaşadıkları nedeniyle kalbinin çok kırık olduğunu belirten Phuc, kendi yaşadıkları bugün hiçbir çocuğun yaşamaması temennisinde bulundu. Phuc, "Liderlerin, herkesin affetmeyi, umut beslemeyi ve sevmeyi öğrenmesi gerekiyor.Savaştan gelen biriyim. Bundan çok muzdarip oldum. Birleşmiş Milletler iyi niyet elçisi olarak bundan sonra da savaşların olmaması için çalışacağım" dedi.

"Çok üzüldüm"

Suriye ve Filistin'de bugün halen sürmekte olan savaşlarda da çocukların öldüğünün anımsatılmasıyla ilgili olarak ise "Çocuklarımıza sevgi öğretmeliyiz. Umut vermeliyiz. Bugünün çocukları yarının yetişkinleri oldukları zaman bu savaşları durdurabilsinler. Bu konuda ciddi çalışmalar yapmalıyız" şeklinde konuştu. Suriye'deki savaşın sembollerinden Aylan ve Ümran bebeklerin fotoğraflarıyla ilgili olarak da konuşan Phuc, "O fotoğrafları görünce çok üzüldüm, kalbim kırıldı. Dünyadaki insanların uyanıp ayağa kalkarak bu savaşlara dur demesi için bu fotoğraflar itici güce sahip" ifadelerini kullandı.