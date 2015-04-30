Vietnam Savaşı'nın 40. yıl dönümü



Vietnam'da "Amerikan Savaşı” olarak anılan savaş, ABD'nin yenilgisi ve Güney Vietnam’ın Komünist Kuzey’in eline geçmesiyle sonuçlanmıştı.

Kutlamalarda Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong, Devlet Başkanı Truong Tan Sang ve Başbakan Nguyen Tan Dung hazır bulundu.

Başkanlık Sarayı önünde düzenlenen geçit törenine on binlerce kişi katıldı.

ABD'nin travması

20 yıllık savaş, kuzeydeki komünist Vietnam güçlerinin 30 Nisan'da Saygon'u ele geçirmesiyle sona ermişti. Komünist Vietnam önce sömürgeci Fransa, ardından ABD'yi yenmişti.

Vietnam'da 58 bin ABD askeri can verdi. Vietnam yenilgisinin ABD'de neden olduğu travma, ülkede bugün bile belleklerden silinmedi. Vietnam'ın asker ve sivil kaybı ise 1 milyon - 3 milyon arasında tahmin ediliyor.