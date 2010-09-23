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Dünya

VİETNAM SAVAŞINDAN KALMA TOPLU MEZAR   HANOİ (A.A)

23 Eylül 2010 12:21

-VİETNAM SAVAŞINDAN KALMA TOPLU MEZAR    HANOİ (A.A) - 23.09.2010 - Vietnam'ın Quang Ngai kentinde, Vietnam Savaşından kalma bir toplu mezar bulundu. Quang Ngai kentinin Nghia Hanh ilçesi yetkilisi Lu Dinh Phu, 47 komünist gerillaya ait cesetlerin bulunduğu toplu mezarda yapılan çalışmalarda 8 cesedin kimliğinin belirlendiğini söyledi. ABD'nin desteğindeki Saygon hükümetine ait bir binaya, 1968 yılında düzenlenen saldırıya katılan komünist komandolardan hayatta kalanlarca hükümete verilen bilgi üzerine ortaya çıkan toplu mezardaki cesetlerin, bu saldırıda ölen komünist komandolara ait olduğu sanılıyor. Vietnam Savaşı, 1955 yılında başlamış ve komünist Vietnam güçlerinin, Güney Vietnam'ın eski başkenti Saygon'u, ya da şu an bilinen adıyla Hoşimin'i istila etmeleri üzerine 1975 yılında sona ermişti. Savaşta 58 bin Amerikan askeriyle 3 milyon kadar Vietnamlı hayatını kaybetmişti.

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