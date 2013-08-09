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Dünya

Vietnam savaşından kaçıp ormana saklanan baba-oğul 40 yıl sonra bulundu

Vietnam savaşından kaçıp ormana saklanan baba-oğul, kırk yıl sonra köylüler tarafından tesadüfen bulundu

09 Ağustos 2013 04:21

 

Vietnam'da, savaştan kaçmak için 1960'lı yıllarda ormana saklanan ve dünya ile bağlantıları kesilen baba ve oğul, köylüler tarafından bulundu. Vietnam'da yerel bir gazetenin haberine göre, Vietnam Savaşı sırasında savaştan kaçarak ormana saklanan baba ile oğul, köylüler tarafından ormanda bulundu.
82 yaşında olan baba ile 41 yaşındaki oğul Ho Van Lang, 40 yıla yakın bir süredir ormanda yaşadı. Dış dünya ile hiçbir ilgileri olmayan baba oğul, avlaranak ve bitki yiyerek hayatta kaldı. Tesadüf eseri bulunan Vietnamlılar, devlet yetkililerine teslim edildi, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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