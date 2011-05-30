-VİETNAM POLİSİNE RÜŞVET YASAKLARI HANOY (A.A) - 30.05.2011 - Vietnam'da polislerin görev esnasında güneş gözlüğü takmaları, sigara içmeleri, alkol tüketmeleri ve cep telefonuyla kişisel görüşme yapmaları yasaklandı. Tuoi Tre gazetesi, koyu gözlükler takmış bir polis memurunu sigara tüttürüp rüşvet alırken gösteren klibin internette yayımlanması üzerine böyle bir karar alındığını yazdı. Kamu Güvenliği Bakanlığının geçen hafta uygulamaya koyduğu karara göre, polisler çalışırken sohbet edemeyecek, kitap ve gazete de okuyamayacak.