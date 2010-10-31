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Dünya

VİETNAM İLE RUSYA NÜKLEER SANTRAL İNŞAATINDA ANLAŞTI HANOİ (A.A)

31 Ekim 2010 13:12

-VİETNAM İLE RUSYA NÜKLEER SANTRAL İNŞAATINDA ANLAŞTI HANOİ (A.A) - 31.10.2010 - Vietnam ile Rusya, Vietnam'da ilk nükleer santral inşaatı konusunda anlaşma imzaladı. Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen imza töreninde, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in de hazır bulunduğu belirtildi.  Rusya'nın komünist müttefiki Vietnam ile bağlarını güçlendirmek ve nükleer enerji pazarında geniş yer sahibi olmak istediği biliniyor. Nükleer santral inşaatının maliyetinin 4 milyar avro olması bekleniyor. Rusya, Venezuela ile de benzer bir anlaşma imzalamıştı.

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