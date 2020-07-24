Vietnam'da vahşi hayvan ticareti yasaklandı

Yeni bir salgın riskinin önüne geçmek isteyen Vietnam, özellikle yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından tepki çeken vahşi hayvan ticaretini yasakladı. Başbakan Nguyen Xuan Phuc, yasak kararının derhal yürürlüğe gireceğini belirtti.

Söz konusu yönerge, canlı vahşi hayvanların ve vahşi yaşam ürünlerinin ithalatını yasaklarken, bu pazarları kapanmasına hükmediyor. Ayrıca yasadışı avlanma ve online satışlar da dahil olmak üzere ticaret üzerindeki yasakları da kuvvetlendiriyor.

Save Vietnam’s Wildlife örgütünün yöneticisi Nguyen Van Thai, “Vahşi hayvanların tıbbi malzemeler için kullanılması ya da bazı hayvanların evcil hayvan gibi değerlendirilmesi gibi maddeleri kapsamıyor” dedi.

Asya bölgesinde Vietnam; pangolin, gergedan boynuzu ve fildişi gibi yasadışı vahşi yaşam ürünlerinin satışı bakımından önemli bir ülke konumunda bulunuyor. Ülke çapında pek çok vahşi yaşam pazarı kurulmasının yanı sıra internet aracılığıyla da çok yoğun bir şekilde ticaret yapılıyor.

Bilim insanları, yeni tip Koronavirüs’ün hayvanlardan insanlara geçtiğini düşünüyor. İlk enfeksiyonların bazıları da Çin’in Hubei eyaletindeki Vuhan kentinde bir vahşi hayvan pazarında tespit edilmişti. Çin, bu alandaki ticareti sınırlamak için harekete geçmişti.