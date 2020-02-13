Vietnam'da 10 bin kişinin yaşadığı bölge Koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Vietnam’da 10 bin'e yakın kişinin yaşadığı Son Loi yerel idaresi Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina altına alındı.

Son Loi yerel idaresinin giriş ve çıkışlarına polis birlikleri yerleştirildi ve tüm bölge Koronavirüs (Covid-19)salgını sebebiyle karantina altına alındı.

Vietnam Sağlık Bakanlığı 13 Şubat'tan itibaren Son Loi yerel idaresinin bulunduğu bölgeyi izole ettiklerini ve karantinaya aldıklarını açıkladı. Bakanlık bugün itibariyle bölgede 6’ncı Koronavirüs (Covid-19) vakasına rastladıklarını ve bu sebeple karantina kararı aldıklarını ifade etti.

Vietnam Son Loi idaresi Çin’in Vuhan kentinden sonra karantinaya alınan ilk bölge oldu.