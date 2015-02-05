Vietnam binlerce kediyi canlı canlı toprağa gömerek itlaf etti

Vietnamlı yetkililer, yenmek üzere Çin'den kaçak bir şekilde ülkeye sokulan binlerce kediyi gömerek itlaf ettiklerini açıkladı. İddiaya göre, bu sırada hayvanların çoğu hâlâ canlıydı.

Geçen hafta ülkenin başkenti Hanoi'de bir kamyonda ele geçirilen ve yenmek üzere Çin'den kaçak olarak getirilen binlerce kedinin görüntüleri basına yansımıştı. Yetkililer, bambo kafesler içinde sıkış tepiş taşınan kedilerin, kaçak mal statüsünde olduğu için Vietnam yasalarına göre gömüldüğünü söyledi.

İngiliz gazetesi Guardian'ın haberine göre, Dong Da bölgesi polis yetkilisi, "Kediler Çin'den menşey belgesi ve garanti belgesi olmaksızın getirilmişti. Pek çoğu da ölmüştü. Çok kötü kokuyor ve çevreyi de olumsuz şekilde etkiliyordu. İleride bir hastalığa neden olmaları riski bulunuyordu. Bu nedenle onları gömdük. O sırada bir kısmı canlıydı ancak ne kadarının canlı olduğunu bilmiyorum" diye konuştu.

Polis yetkilileri, bunun rutin bir uygulama olduğunu, ülkeye kaçak şekilde sokulmaya çalışılan tavuk gibi hayvanların da itlaf edildiği bilgisini verdi.

Vietnam'da kedi eti yasak ama yaygın halde tüketiliyor

Vietnam'da "küçük kaplan" olarak bilinen kedi eti yasak olmasına rağmen, restoranlarda yaygın halde bulunuyor. Tüketimi uzun zamandır yasaklanan kedilerin beslenmesi ise şehirlerde hızla artış gösteren fare popülasyonunu kontrol altına almak için teşvik ediliyor.

Vietnam'da dünyanın pek çok yerinin aksine kediler sahipleri tarafından gezdiriliyor. Ülkede tehlike altında bulunan kedileri besleyenler ya evden dışarı bırakmıyorlar ve sokağa çıkardıklarında ise bir tasma ile gezdiriyorlar. Çünkü kedi sahipleri, hayvanlarının çalınarak yenmesinden korkuyor.

Ülkede yasak olmasına rağmen yoğun talep bulunan kedi eti, Çin, Tayland ve Laos'dan kaçak olarak getiriliyor.

Vietnamlı gümrük görevlileri ise, sınırda çok sayıda ülkeye kaçak olarak sokulmaya çalışılan ve aralarında kaplan ve karıncayiyenin de bulunduğu ölü hayvan yakaladıklarını belirtiyor. Bu hayvanların ise geleneksel tıp ve özel ilaç yapımında kullanıldığını dile getiriyorlar.