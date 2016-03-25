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Spor

Vidic, Manchester United'a dönüyor

Sosyal medya hesabından son gelişmeyi doğrulayan United, Çin Turu'nun tanıtımında Vidic'ten destek alacağını açıkladı

25 Mart 2016 21:45

Ocak ayında emekli olan eski futbolcu Nemanja Vidic, uzun süre formasını giydiği Manchester United'a farklı bir görevle geri dönüyıor.

2016/2017 sezonu öncesinde Çin'de sezon öncesi tura gidecek olan Manchester United'ın elçilerinden birisi Nemanja Vidic olacak.

Ocak ayında Inter ile olan sözleşmesini karşılıklı fesheden 34 yaşındaki Vidic, kırmızı şeytanlar defansında Rio Ferdinand ile kurduğu tandem ile Avrupa futbolunun en sağlam savunma performansını göstermişti.

Eurosport'taki habere göre, sosyal medya hesabından son gelişmeyi doğrulayan United, Çin Turu'nun tanıtımında Vidic'ten destek alacağını açıkladı.

Çin'de yaklaşık 107 milyon taraftarı olduğu tahmin edilen Manchester ekibi, 22 Temmuz'da Şangay'da Dortmund,25 Temmuz'da ise Pekin'de Manchester City ile karşılaşacak.

 

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