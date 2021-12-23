Videoları porno sitelerinde yayınlanan kadınlar, tazminat ve telif haklarından 18 milyon dolar kazandı

ABD'de 2016 yılında 402 kadın tarafından GirlsDoPorn ve GirlsDoToys porno siteleri aleyhine açılan dava sonuçlandı.

Çekimlerin amacı konusunda yanıltıldıklarını iddiasıyla şikayetçi olan kadınlar, görsellerin telif haklarıyla birlikte 18 milyon dolar tazminat kazandı. Adalet Bakanlığı, üretilen görsel içeriklerin telif haklarının davacı kadınlara ait olduğunu duyurdu. Kararla birlikte, davacı 402 kadına ait içeriklerin Google ve porno sitelerinden kaldırılmasını isteme hakkı doğdu.

GirlsDoPorn yapımcısı Ruben Andre Garcia da yaz aylarında 'kadınlara seks filmlerinde oynamaları için baskı kurmak' suçundan 20 yıl hapse mahkum edildi.

Videolar yasa dışı şekilde porno sitelerinde yayınlandı

Davacı kadınlar, ilk olarak modellik reklamları için başvurduklarını ancak yetişkin videoları çekmeleri durumunda yüksek miktarda para kazanacaklarının taahhüt edildiğini belirtti.

Ayrıca kadınlara çekilecek videoların DVD formatında olacağı ve ülke dışına satılacağına dair garanti verildi. Ancak bu videolar yasa dışı şekilde porno sitelerinde yayınladı.

Mahkeme GirlsDoPorn yapımcısı Ruben Andre Garcia'nın davacı kadınlara 18 milyon dolar ödemesine ve görsel içeriklerin telif haklarını devretmesine hükmetti.