'Videolar kalktı, sıra youtube yasağında'

T24 - Merkezi Almanya’da bulunan bir şirket, Atatürk'e hakaret içeren videoların kaldırdığını açıkladı. Hafta başında başlatılacak süreç sonucu youtube yasağının kalkacağı belirtildi.





Amaç: İfade özgürlüklerine getirilen yasaklara dikkat çekmek.



Yaklaşık 2.5 senedir kapalı olan youtube için yasak sona mı eriyor?



Merkezi Almanya'da bulunan International Licencing Service adlı şirket, youtube'dan Atatürk'e hakaret içeren videoları kaldırdıklarını açıkladı.Ntvmsnc'de yayımlanan haber şöyle:



Youtube'a erişimin önündeki yasal engelin kalktığını duyuran şirketin CEO'larından Erdem Karahan, "Kendi çözümlerimizi kullanarak o videoları kaldırdık. Arşivden Atatürk’ün görsellerini koruma yetkisi aldığımız için bizim için bir problem olmadı" açıklamasını yaptı.



İnternet Kurulu Üyesi Leyla Keser Berber de, sürecin Ulaştırma Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu'nun bilgisi dahilinde gerçekleştiğini belirtti.





'AÇILACAK'



Türkiye'de, Atatürk'e hakaret içeren videolar nedeniyle 2008'den bu yana mahkeme kararıyla erişime kapalı olan siteyle ilgili, ‘önümüzdeki hafta içinde erişebilmeyi diliyorum’ diyen Berber şöyle konuştu:



“Bunun için Pazartesi günü mahkeme ve TİB'e başvurumuzu yapacağız. Gönül rahatlığıyla youtube açılacak diyebiliyoruz."





NEDEN BU KADAR GEÇ OLDU?



Yasağa neden olan videoların neden bugüne kadar silinemediğini ise, şirketin bir diğer CEO’su Yücel Yolcu, “Bu talep daha bize yeni geldi. Bu içeriklerin şimdiye kadar sahibi yoktu ve bir içerği silmek isityorsanız sahibini bulmanız gerekir. Görselleri kimse sahiplenmedi. Bu görseller bu şirkete hak olarak verildi" şeklinde açıkladı.



Öte yandan, Ulaştırma Bakanlığı ile youtube arasındaki vergi tartışması halen sürüyor.





