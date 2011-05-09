Video siyasetinde emniyet-sizlik

T24- Yazar Özgür Mumcu, "kaset siyasetini" yazdı. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ardından, MHP milletvekillerinin kasetlerinin ortaya çıkması hakkında Mumcu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç kasetleri "iştahla dişlerken" emniyet güçlerinin bu gizli kameraları odalara yerleştirenlerin nasıl bulunacağını sorguladı.

Mumcu'nun Radikal gazetesindeki köşesinde yayımlanan (9 Mayıs 2011) yazısı şöyle:

Malum, bazı siyasetçilerin seks kasetleri internette yayılıyor. Bu furya önce Deniz Baykal ile ilgili bir videoyla başladı, bugün MHP yönetimindeki bazı kişilere uzandı.

Baykal’a ilişkin görüntüler internete düştüğünde iktidar partisinin tavrı çok önemliydi. AKP, o dönem bu videoyu siyasete alet etmeyeceğini taahhüt edercesine ağırbaşlı ve ilkeli davranmıştı.

Sonra seçim dönemi geldi çattı ve önce partinin süpermeni Erdoğan, sonra da onun yaveri Bülent Arınç iştahla bu video görüntülerini dişlemeye başladı.

Çıktı seçim meydanına Erdoğan ve hiç sıkılmadan şöyle bağırdı:

“Baykal beline hâkim olamadı. Hâlâ bu medya, bu siyasiler ‘insanın özeline karışıyorlar’ diyorlar. Yahu kendi eşiyle mi bir şey oluyor da özel oluyor? Bu özel değil, bu genel, genel. Bu genel bir ahlaksızlıktır.”

Liderinden ateş emrini alınca, Manisa’dan Bursa’ya tayini çıkan demeçsever Bülent Bey de durmadı, video siyasetindeki maharetini sergiledi.

Haber kanalından Selin Ongun’un sorularını cevaplarken içindeki küçük ahlak zabıtasını dışarı salıverdi ve konuştu:

“Kendi evli olduğu eşinden başkalarıyla gayri ahlaki ilişkiler kurabiliyorsa, bu ilişkiler sırasında temsil ettiği siyasi misyona hakaret edebiliyorsa o zaman bu siyasetçinin bunları niçin yaptığını sorgulamak görevdir.”

Kim bulacak?

İmdi vaziyet şu: Bazı insanların evlerine, yatak odalarına girenler var. Onların görüntülerini gizlice kaydediyorlar, sonra da internet üzerinden yayımlıyorlar.

Bunu engellemesi, engelleyemiyorsa da sorumlularını bulması gereken ise emniyet güçleri. Bu emniyet güçleri de bu Başbakan Efendi’ye bağlı.

Ancak Başbakan Reis kalkıp da o videoların içeriği üzerinden nutuk atarsa, onun Robin’i de televizyon stüdyolarında o kasetler üzerinden laf öbekleri sıralarsa, o emniyet bu işin sorumlularını bulmaz.

Baykal’a ilişkin video yayımlanalı ne kadar zaman geçti? Bulabildi mi bu hükümetin emniyeti sorumluları?

Neden bulsunlar?

İştah ve şevkle o görüntülerden bahseden hükümet erkânı orada öylece dururken, kim, hangi sebeple gidecek ve bu karanlık tezgâhı dağıtmak için çaba gösterecek?

Siyasi rakipleri mütecaviz videolarla teker teker avlanırken, bunu ellerini ovuşturarak izlemenin getireceği siyasi ahlak standardı bel altındadır.

Başkalarının tenasül organları üzerinden siyaset yapmayı içine sindiren eşhas bilsin ki Menderes’i ‘bebek’ davasıyla vurmaya çalışanlarla aralarındaki fark sandıklarından azdır.

Başkalarının belini diline dolayarak meydanlarda nutuk atıp, televizyon ekranlarında kasılanların mide bulandırıcı siyaset tarzı, bu seçime damgasını vurmak üzere.

Biz de bu kaset meraklısı siyaset esnafının lakırdılarına maruz kalmak mecburiyetindeyiz.

Herhalde bu kasetleri piyasaya sürenler bile amaçlarına bunca hizmet edecek bir siyaset ve siyasetçi tablosunu hayal edemezdi.

Hepsine tebrikler ve iyi seyirler.