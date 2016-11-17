Video oyunu 'yön bulma becerisiyle' bunamayı ölçüyor

Bir video oyunundan yararlanılarak yapılan dünyanın en geniş kapsamlı demans (bunama) deneyi, yön bulma yeteneği becerisindeki azalmanın demans belirtisi olduğunu ortaya koydu.

İngiltere'deki University College Of London'daki (UCL) bir grup araştırmacı, bu video oyunundan alınan sonuçların demans testi için kullanılabileceğini düşünüyor.

Dünya genelinde 'Sea Hero Quest' isimli oyunu yükleyen 2,4 milyon insanın verilerinden faydalanılan araştırma 2016 Nöroloji konferansında sunuldu.

Çalışmaya göre oyunda yolunu kaybetmek alzheimer hastalığının ilk belirtilerinden biri.

Oyun, yaşlı bir denizcinin kaybolan hafızasını geri getirmeyi amaçlayan bir sanal bir denizcilik macerası.

Akıllı telefonunun ekranına dokunan oyuncular ıssız bir adanın etrafında ve buzlu okyanuslarda tekne ile yönünü bulmaya çalışıyor.

Oyuncu yolunu bulmaya çalışırken, yer-yön duygusu ve yönünü bulabilme yeteneği kaydediliyor.

Verilere göre yaş ilerledikçe oyuncunun yön bulma yeteneği ve denizcilik kabiliyeti azalıyor.

Araştırmada 19 yaşındaki oyuncular yön bulmada yüzde 74 başarı sağlarken, 75 yaşındaki oyuncularda başarı oranı yüzde 46'ya kadar geriledi.

Araştırma, yön bulma kabiliyetinin erkeklerde, kadınlara oranla daha iyi olduğunu ortaya koydu.

Ayrıca İskandinav ülkeleri ve sahil ülkelerinde yaşayanların da yön bulma becerilerinin daha iyi olduğuna dikkat çekildi.

Bunun nedeni tam olarak anlaşılamasa da getirilen üç olası açıklama şöyle;

Araşktırmanın amacı, bunama belirtilerini erken aşamada tespit edebilmek. Henüz bu başarılamadı.

Yön duygusunu tamamen kaybetmek, nadiren görülen bir durum olsa da, Alzheimer hastası olanlarda daha çok karşılaşılıyor.

İngiltere Alzheimer Araştırma Vakfı'ndan Hilary Evans, "Maalesef, sık sık hastaların evlerinden kilometrelerce uzakta bulunduğunu duyuyoruz. Araştırmacılar yön bulma duygusundaki sorunların, Alzheimer'ı ilk aşamalarında teşhis etmek için kullanılabileceğini düşünüyor. " dedi.

Deutsche Telekom'un gerçekleştirdiği projede bilgisayar oyunu Glitchers tarafından tasarlandı.