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Dünya

VİDEO OYUN DÜNYASININ KALBİ JAPONYA'DA ATACAK TOKYO (A.A)

13 Eylül 2010 19:26

-VİDEO OYUN DÜNYASININ KALBİ JAPONYA'DA ATACAK TOKYO (A.A) - 13.09.2010 - Asya'nın ve dünyanın en büyük video oyun fuarlarından 2010 Tokyo Video Oyun Fuarı'nda bu yıl yüzlerce yeni oyun tanıtılacak. Organizatörler, perşembe ile pazar günleri arasında yapılacak ve 180 bin kişinin gezmesinin beklendiği fuarda, tüm platformlardan tanıtılacak 700 başlıktaki oyun arasında 100 kadar PC, bir o kadar cep konsolu Nintendo DS, 20 civarında playstation 3 ve 10 civarında da Nintendo Wii oyunu bulunduğunu belirttiler. Japon Oyun Üreticileri Derneği (Cesa), bunların dışında 100'den fazla başlıkta da cep telefonları için geliştirilen oyun bulunduğunu, bunların sadece 45 tanesinin iPhone için geliştirildiğini kaydetti. Simülasyon ve rol oyunlarının yanında aksiyon oyunlarının, her zamanki gibi fuarın yıldızı olması bekleniyor. Online oyunlar ve 3 boyutlu oyunların yanı sıra hareket tanıma kumandalı sistemler ve gerçek mekanlar ile gerçek görüntülerin, sayısal alanla ve tasvirlerin birbirine karıştığı oyunların yine büyük ilgi çekeceği sanılıyor.

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