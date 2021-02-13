Luka Doncic, 46 sayıyla kariyer rekorunu kırdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) dün gece oynanan karşılaşmada Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans‘ı ağırladı. Dallas ekibi yıldızı Luka Doncic’in kariyer gecesini yaşadığı karşılaşmada rakibini 143-130’luk skorla geçmeyi başardı. Doncic maçı 46 sayıyla tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Mavericks derecesini 13-14’e geliştirirken Pelicans‘ın derecesi ise 11-14’te kaldı.

Dallas ekibinde Luka Doncic, 46 sayı, 12 asist, 8 ribaunt ile kariyer sayı rekorunu kırarken Kristaps Porzingis de 8 üç sayılık isabet bulduğu maçta 36 sayı, 7 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynadı.

New Orleans’ta Zion Williamson, 36 sayı, 4 ribaunt ile takımının en skoreri olurken Brandon Ingram da 30 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ile mücadele etti.