Video hakem uygulamasına geçilmezse Başakşehir yeni sezonda maçlara çıkmayacak

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, video hakemin uygulamasının gelmemesi halinde yeni sezonda lige başlamayacaklarını söyledi

Gümüşdağ, "Son 9 haftaya girdik. Maçlar oldukça yüksek tansiyonlu geçiyor. Karabük maçında bir kez daha gördük. Video hakem olmazsa olmaz... Son dakikada penaltımız verilmedi. Ama bunu kime anlatalım bilmiyoruz. Penaltı olduğunu onlarda kabul ediyor. Ama iki puan gitti. Bunlara üzülüyoruz"

Adaletin sağlanmasını istediklerini ifade eden Gümüşdağ, "Video hakemin devreye girmesi gerekiyor. Ben gördüm, herkes gördü. Ama hakem vermedi. Nisan ayında başlangıç yapıyoruz. Video hakem uygulaması başlamazsa, gelecek sezon bu lige başlamaya gerek yok. Böyle gidemez.