Video Hakem 'penaltı' dedi; Fenerbahçe - Bursaspor maçındaki pozisyon tartışma konusu oldu

Fenerbahçe - Bursaspor maçının 20. dakikasında sarı lacivertli takımın kazandığı penaltı ve devamında Halil Umut Meler'in VAR sistemine danıştıktan sonra kararını geçerli saymasının ardından pozisyon ile ilgili sosyal medyada büyük tepkiler yağdı.

Spor Toto Süper Lig’i 1. haftasında oynana Fenerbahçe Bursaspor mücadelesinde dakikalar 20’yi gösterirken Fenerbahçe adına kazanılan penaltıda maçın hakemi Halil Umut Meler VAR’a başvurup pozisyonun penaltı olduğunu söyledi.

Yayıncı kuruluşun pozisyonun tekrarını göstermesinin ardından sosyal medya üzerinde bu pozisyon ile ilgili büyük bir tartışma yaşandı.

Öte yandan penaltıyı kullanan Giuliano, pozisyonu gole çevirerek takımının Bursaspor karşısında eşitliği yakalamasın sağladı.