Vida'nın Beşiktaş'a maliyeti belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın, ocak ayında kadrosuna katma hazırlığı yaptığı Hırvat stoper Domagoj Vida'nın maliyeti belli oldu. Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki savunma oyuncusu için toplam 14 milyon 900 bin Euro’luk bir ödeme yapacak.

Habertürk'te yer alan habere göre sözleşmesi ocak ayında sona erecek olan ve yaz transfer döneminde makul bir bonservis karşılığında kadrosuna katmak istediği ancak Dinamo Kiev'in katı tutumu nedeniyle transferinin ocak ayında bonservissiz olarak gerçekleştirilmesi kararlaştırılan Hırvat futbolcuya 1.5 milyon Euro imza parası verilecek. Siyah-beyazlı ekibe 4.5 yıllık imza atacak olan Vida; ilk yıl 3.2 milyon Euro, ikinci yıl 3.3 milyon Euro, üçüncü yıl 3.4 milyon Euro ve kontratının son senesinde 3.5 milyon Euro kazanacak.

Savunmayı güçlendirecek

Yaz transfer döneminde nokta transferler yapan ancak stoper bölgesine Pepe'yi alsa da Marcelo'yu göndermek durumda kalan Beşiktaş'ta Vida, savunmaya ilaç olacak.

Mevcut kadroda Atınç Nukan'ın da sakatlığı bulunurken, teknik direktör Şenol Güneş'in kısa boyundan dolayı Gary Medel'i stoperde oynatmak istemediği biliniyor. Bu durumda Beşiktaş'ta Pepe'nin partneri olarak yalnızca Dusko Tosic ve Aleksander Mitrovic kalıyor. Ocak ayında kadro derinliğini bu alanda da güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Hırvat stoperle ön protokol imzaladı. İki taraftan birinin transferden vazgeçmesi halinde, yüklü miktarda bir 'cayma bedeli' ödenecek.