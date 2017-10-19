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Spor

Vida'nın Beşiktaş'a geliş tarihi belli oldu

Siyah-beyazlı ekip, Hırvat stoperi bonservissiz olarak kadrosuna katacak

19 Ekim 2017 20:11

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ın anlaşma sağladığı ve ocak ayında takıma katılması beklenen Domagoj Vida’nın Aralık’ta Türkiye’ye geleceği öğrenildi.

Habertürk’te yer alan habere göre ocak ayında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından gelmesi beklenen Hırvat stoper, 9 Aralık’ta takımıyla son maçına çıktıktan sonra İstanbul’a gelerek Beşiktaş ile çalışmalara başlayacak.

Siyah-beyazlı ekibin bonservissiz olarak kadrosuna katacağı 28 yaşındaki Hırvat stoper, bu sezon Ukrayna Ligi’nde 7 maça çıkıp 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

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