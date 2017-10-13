"Vidal'in alkol kontrol sorunu var; tedavi görmeli!"

Şili basını, 2018 Dünya Kupası vizesi alamayan milli takımı hedefe koyarak, Güney Amerika ekibinin eski direktörü Jorge Sampaoli'nin iki yıl önce futbolcular hakkında yaptığı açıklamaları yayımladı. Yayımlanan açıklamalarda takımın yıldız futbolcusu Arturo Vidal için kullandığı, "Alkol tüketmeyi seviyor ve bunu kontrollü yapmıyor. Tıbbi desteğe ihtiyacı var" ifadesi dikkati çekti.

NTVSpor'da yer alan habere göre Copa America'nın son şampiyonu unvanıyla katıldığı 2018 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde ilk 5 sıraya giremeyen Şili'de eski defterler açıldı... Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'nin Şili'yi çalıştırdığı dönemde futbolcular hakkında yaptığı yorumları yayımlayan Las Ultimas Noticias gazetesi, futbolcuları düzensiz özel hayatları sebebiyle eleştiri oklarının hedefine koydu.

"Vidal'in tıbbi desteğe ihtiyacı var"

Arturo Vidal'in istikrarsız performansını gece hayatı ve aşırı alkol tüketimine bağlayan Sampaoli, ''Tıbbi desteğe ihtiyacı var. Alkol tüketmeyi seviyor ve bunu kontrollü yapmıyor. Lima'dan dönüş uçağındayken bana havalimanından aldığı bir kutu birayı açıp açamayağını sordu. Ona yöneticilerin geleceğini ve bunu yapmamasını söyledim. Ancak geri döndüğümde o ve birkaç oyuncuyu ellerinde viski şişeleriyle gördüm. Bu kabul edilemez bir durumdu ve bu ekibe Vidal'in önderlik ettiğini biliyorum'' ifadelerini kullanarak geçtiğimiz günlerde milli takımı bıraktığını açıklayan deneyimli orta sahayı eleştirdi.

Medel'e gece hayatı eleştirisi

Takımdaki diğer yıldızlar hakkında da konuşan Arjantinli teknik adam, Alexis Sanchez'in kafasında kulaklıkla uyandığını ve kahvaltıda bile tek başına oturarak kimseyle konuşmadığını söyledi. Beşiktaşlı Gary Medel'i gece hayatı sebebiyle suçlayan 57 yaşındaki teknik adam, Claudio Bravo'nun takıma liderlik etmeye çalışmasına rağmen ''Pitillo Çetesi'' olarak adlandırdığı oyuncu grubuna söz geçiremediğini sözlerine ekledi.

'Pitillo Çetesi' hedefte

Sampaoli'nin altını çizdiği oyuncu grubu takım içinde ayrışmaya yol açtığı için Şili medyası tarafından yoğun eleştiri almıştı. Arturo Vidal, Gonzalo Jara, Eduardo Vargas, Gary Medel ve Jorge Valdivia'nın söz konusu grubun başını çektiği biliniyor.