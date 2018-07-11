Vida, İngiliz-Rus düşmanlığını bitirdi

Rus taraftarlar, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa'da kavga ettikleri İngiliz taraftarlarla düşmanlığını Beşiktaşlı Vida sayesinde bitiriyor.

Rusya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası çeyrek finalde Hırvatistan ile karşılaşan Rusya, penaltılarla elenmişti. Maçın sonunda ise Hırvatistan'ın savunma oyuncusu Beşiktaşlı Vida, bir video çekmiş, Ruslar bu videoya büyük tepki göstermişti. 2016'da Fransa'da oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki Rusya - İngiltere maçında iki ülkenin taraftarları çatışmış, bu tarihten beri aralarında husumet sürüyordu. İngiltere, bu husumetten dolayı Rusya'daki Dünya Kupası'na İngiliz taraftarların gidişine kota koymuş, daha sonra bu kota kaldırılmıştı.

Beşiktaşlı Vida'nın bu videosu yüzünden Ruslar Hırvatistan'ı desteklemek yerine İngiltere'yi destekleyecek. Tribünlerdeki Rus taraftar yoğunluğu sayesinde İngiltere taraftar avantajına sahip olmuş oldu.

Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme maçında ev sahibi Rusya'yı eleyen Hırvatistan'da stoperlerden Beşiktaşlı Domagoj Vida, maçın ardından "Bu galibiyet Ukrayna'ya hediye olsun" sözleriyle büyük tartışma konusu olmuş ve FIFA'dan uyarı almıştı.

29 yaşındaki Hırvat stoperin bir videosu daha ortaya çıktı. FIFA'nın bu videoyu da araştırdığı belirtilirken, görüntülerin ne zamana ait olduğu ise hala belirlenemedi.

"Belgrad yansın"

İkinci videoda takımın önemli oyuncularından Ivica Olic ile birlikte görülen Vida, "Belgrad yansın. Zafer Ukrayna'ya gelsin" sözlerini sarf ediyor.



Hatırlanacağı üzere, ilk videonun ardından takımın teknik heyetinden Ognjen Vukojevic'in görevine son verilmişti.