Vida imzayı attı: Adımın anlamını öğrendim, çok komik

Hırvat stoper Domagoj Vida'nın Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da katıldı.

Fikret Orman, törende yaptığı konuşmada, Vida'nın çok sayıda transfer teklifine rağmen Beşiktaş'ı tercih ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün mutlu bir imza atıyoruz. Çok karakterli bir oyuncu aldık. Vida ile dar bir zamanda görüşmüştüm. O zaman da aramızdaki ilişki sağlam temellere oturdu. Birçok teklif gitti oyuncuya, Türkiye'den de teklifler geldi. 'Beşiktaşlıyım ve Beşiktaş'a söz verdim. Beşiktaş'tan başka takımda oynamayacağım.' diye cevap verdi. İlk günden beri çizgisini değiştirmediği için teşekkür ediyorum."

"Come to Beşiktaş, bir dünya sloganıdır"

Orman, Vida'ya gelen transfer teklifleriyle ilgili bir soru üzerine, "Türkiye'den başka teklifler de vardı ama o konulara girmek istemiyorum. Beşiktaş adının olduğu yerde kazanan hep Beşiktaş'tır. İnşallah diğer takımlar da bunu öğrenir." ifadelerini kullandı. Vida'ya siyah-beyazlı renklerin çok yakıştığını söyleyen Orman, "Oyuncunun sahadaki performansı kadar karakteri de önemli. Beşiktaş'ın oyuncusu olmadığı süreçte o karakteri yaşattığı için çok mutluyum. 4,5 yıllık serüvenimiz başlayacak. Beşiktaş ailesi içinde mutlu günler yaşayacağımıza eminim. Vida, Beşiktaş taraftarını mutlu edecek. Futbolu burada bıraktırırız." diye konuştu. "Beşiktaş'ta transfer biten bir süreç değil" BJK TV'ye yaptığı açıklamada, vatandaşı Mario Mandzukic'e 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) diyebileceğini ifade eden Vida'nın bu sözlerinin sorulması üzerine Fikret Orman, şunları söyledi: "Come to Beşiktaş, bir dünya sloganıdır. Vida, 'Arkadaşım olduğu için söylüyorum' dedi. Pepe de 'Ronaldo'ya söyleyeceğim' demişti. Beşiktaş'ta transfer biten bir süreç değil. Vida ile görüşmelere 6 ay önce başladık. Transfer bugünden yarına olan bir şey değil. İyi işler yapma gayreti içindeyiz. Transfer görüşmelerimiz sezon ortası ve sezon sonu ile alakalı olarak devam ediyor" ifadelerini kullandı.

‘Vidanın anlamını öğrendim…’

Domagoj Vida da törende yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

“Gösterilen ilgi ve alakaya çok teşekkür ediyorum. Umut Güner’e ve menajerime teşekkür ediyorum. Herkesten saygı gördüm. Başkanımızın dediği gibi büyük bir aileye geliyorum, 4 buçuk yıl sizinle burada olacağım. Herkesin yeni yılını kutluyorum. Milli takımlarda da, Şampiyonlar Ligi’nde de Beşiktaşlı oyunculara karşı oynadım. Lens’le birlikte oynadım. Hepsini tanıyorum. Beşiktaş’tan ilk başkanım geldiği zaman etkilenmiştim. Bana çok yakın alaka gösterdiler. Beşiktaş’ı tercih ettik. Vidanın anlamını da öğrendim, komik geliyor. Artık Beşiktaş’ın oyuncusuyum, daha önceki teklifler önemli değil. Hedefimiz çok başarılı olmak, Şampiyonlar Ligi’nde kupayı da kazanmak. Bayern maçı belki zor olacak ama bizim de hedeflerimiz var. Çok iyi kadromuz, hocamız, taraftarımız var… İnanıyoruz ki başarılı olacağız. Muhteşem bir taraftarı var Beşiktaş’ın. Sabırsızlıkla bekliyorum. Sosyal medyada hiçbir hesabım yok.”