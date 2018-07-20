Vida için ilk resmi teklif Premier Lig'den geldi; 22 milyon Euro!

Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Yönetim İspanyol eldiven Fabri için İngiliz ekibi Fulham ile anlaşmaya vardı. Bu anlaşmanın ardından Dünya Kupası'ndaki performansından dolayı dikkatleri üzerine çeken Vida için ise resmi teklif West Ham'dan geldi.

İngiliz ekibinin 6 milyon Euro'luk teklifine "evet" diyen yönetim, Fabri'nin menajeriyle komisyon pazarlığını sürdürüyor. Fabri'nın de bu transferi tamamlamak için kısa süre içerisinde Londra'ya gideceği öğrenildi.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Dünya Kupası'ndaki performansıyla sivrilen Domagoj Vida konusunda da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Beşiktaş, Hırvat stoper için son olarak 22 milyon Euro'luk resmi teklifi gördü.

Teklifin sahibi ise Premier Lig ekiplerinden West Ham United. Ancak başkan Fikret Orman, İngiliz ekibinin fiyatı artırması için pazarlıklarını sürdürüyor.

Fabri ve Vida ile ilgili bu gelişmeler yaşanırken, Atiba Hutchinson defteri de kapanmak üzere. 35 yaşındaki Kanadalı orta saha oyuncusu kendisine yapılan son teklifi de kabul etmedi. İlk olarak 2 yıllık sözleşme istemesine karşın yönetimin 1 yıllık sözleşme yenileme isteğine olur veren Atiba, bu kez kendisine önerilen son ücreti de kabul etmeyince taraflar arasında köprüler atılma noktasına geldi.