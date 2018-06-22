Vida, Dünya Kupası'nda yıldızlaştı; İngilizlerin radarına girdi

2018 Dünya Kupası'nda Arjantin'i 3-0'la geçen ve adını son 16'ya yazdıran Hırvatistan'da Domogoj Vida'nın performansı göz kamaştırdı.

Hırvat stoperin Lionel Messi ve Gonzalo Higuain'e karşı yaptığı kritik müdahaleler gözden kaçmadı.

Nijerya galibiyetinde de başarılı bir form grafiği ortaya çıkaran Vida için İngiliz basını da sessiz kalmadı.

İngiliz basını Everton'un yeni teknik direktörü Marco Silva'nın Vida'yı, Ashley Williams'a alternatif olarak düşündüğünü yazarken, West Ham'ın da girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Siyah beyazlılarda Dusko Tosic'in takımdan ayrılmasının ardından gelecek sezon Pepe ve Vida'nın stoper oynamasına kesin gözüyle bakılırken, Güneş'in de Vida'nın kalmasından yana görüş bildirdiği biliniyor.