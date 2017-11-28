Vida devre arasında Beşiktaş’ta

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde ön protokol imzaladığı Domagoj Vida'nın geleceği tarih belli oldu. Vida, ilk dönem maçları biter bitmez takıma katılacak.

Şimdiki takımı Dinamo Kiev’le birlikte bu sezon 18 karşılaşmaya çıkıp 2 gollük performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu, sıradaki maçına Ukrayna Kupası’nda yarın Desna karşısında çıkacak.

Fanatik'in haberine göre Vida, Kiev forması ile sırasıyla; Illich, Partizan, Oleksandria, Olimpik Donetsk, Veres ve Zorya Luhansk karşılaşmalarına çıkacak ve sonrasında 1 Ocak’ta Kartal’a katılacak.