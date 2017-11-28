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Spor

Vida devre arasında Beşiktaş’ta

Hırvat oyuncuyu kadrosuna katmak için uzun süredir çaba gösteren Beşiktaş mutlu sona ulaşıyor

28 Kasım 2017 15:45

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde ön protokol imzaladığı Domagoj Vida'nın geleceği tarih belli oldu. Vida, ilk dönem maçları biter bitmez takıma katılacak.

Şimdiki takımı Dinamo Kiev’le birlikte bu sezon 18 karşılaşmaya çıkıp 2 gollük performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu, sıradaki maçına Ukrayna Kupası’nda yarın Desna karşısında çıkacak.

Fanatik'in haberine göre Vida, Kiev forması ile sırasıyla; Illich, Partizan, Oleksandria, Olimpik Donetsk, Veres ve Zorya Luhansk karşılaşmalarına çıkacak ve sonrasında 1 Ocak’ta Kartal’a katılacak.

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