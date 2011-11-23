Victoria’s Secret yasağı tepkilerden sonra kaldırıldı



T24 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) başlattığı merkezi filtreleme uygulaması 22 Kasım'da yürürlüğe girdi. Birçok iç giyim ve prezervatif markasının sitesine erişim engellendi. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine bu sitelerden birçoğu bugün filtreden çıkartıldı.





"Küçükleri internetteki zararlı içerikten koruma" gerekçesiyle düzenlenen ve kamuoyunda "internet filtresi" olarak adlandırılan "güvenli internet"te birçok iç giyim ve prezervatif markasının sitesi sakıncalı bulundu.



Bianet'te yer alan habere göre, BTK'nın "Güvenli İnternet" hizmetinde yer alan seçeneklerden "Aile ve Çocuk Profili"ne dâhil olanlar dün itibarıyla iç giyim ve prezervatif markalarının resmi internet sitelerine erişemedi.



BTK'nın "Genel Kararlar" olarak açıkladığı beş maddelik kararın üçüncü maddesindeki "müstehcen içerik" nedeniyle engellenen sitelerin arasında Durex, Fiesta, Victoria's Secret ve Calvin Klein'ın resmi siteleri vardı.

Sosyal medya, filtreleri kaldırdı



Filtreye takılan sitelere sosyal medyadan tepkiler üzerine bu sitelerden birçoğu bugün filtreden çıkartıldı.



BTK'nın "güvenli internet"le ilgili genel kararları şöyle:



1- Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında yer alan web siteleri için, web sitelerinin kriterlere uygunluğu hususunda site sahiplerinin beyanı esastır.



2- Güvenli İnternet Hizmeti'nde; eğitim, kültür, sanat, iş, ekonomi, bankacılık ve finans,kariyer, medya, alışveriş, İnternet hizmeti, sağlık, spor, müzik, oyun vb. konularda içerik barındıran web siteleri ile resmi kurum ve kuruluşlara ait web siteleri yer almalıdır.



3- Güvenli İnternet Hizmeti'nde; kumar, intihara yönlendirme, Atatürk'e hakaret,çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma,sağlık için tehlikeli madde temini, fuhuş, müstehcenlik, ırkçılık, ayrımcılık, nefret, terör, şiddet-vahşet görüntüleri, kan ve şiddet içeren dövüş sporları, hayvan dövüşleri, dolandırıcılık, zararlı yazılım vb. içerikleri barındıran web siteleri ile bu içeriklere erişilmesini sağlayan web siteleri ve uygulamaları yer almamalıdır.



4- Güvenli İnternet Hizmeti'nde 3. Maddedeki unsurlarla ilgili, örtülü reklam, bilinçaltını etkileyen reklam ve güdüleme içeren hiçbir içeriğin bulunmadığı web sitelerine yer verilmelidir.



5- Telif hakları, sağlık için tehlikeli madde temini, dijital oyunların envanteri, tütün ve alkol satışı gibi konularda uzman kurum ve kuruluşların görüşlerinin tam olarak yansıtılabilmesi önem arz etmektedir.

Liste yok



Filtreye takılan sitelerin BTK tarafından bildirilmiş bir listesi yok.

BTK yetkilileri, "Liste çıkarmadık ama kriterler var. Müstehcenlik geniş bir kavram olduğu için ilk günlerde Güvenli İnternet uygulamasında bazı sıkıntılar yaşanabilir" diyor.



EngelliWeb sitesine göre, yasaktan önce 15 bin 500'ün üzerinde sitenin zaten erişim engeli vardı. EngelliWeb bu konuda bir çalışma başlatarak erişim engeli olmamasına rağmen Aile profilinde filtreye takılan siteleri belirleyip listelemeye başladı.

22 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi beklenen filtre uygulaması, kamuoyundan gelen tepkilerle değiştirilmiş ve 22 Kasım'a ertelenmişti.



22 Kasım'da Twitter'dan gelen tepkilerin bir kısmı şöyleydi:



@MuzoChe: İç giyim ve prezervatif, "güvenli internette" filtrelenmiş. Bundan alacağımız mesaj, iç çamaşırı giymeyin ve prezervatifsiz sevişin olmalı.



@acimasiztweet: İlk filtreler iç giyim ve prezervatif sitelerine gelmiş, üç çocuk hedefi yediye çıktı galiba.



@burcukizak: Bir aile için, iç giyim ve prezervatifin zararlı olduğunu böylece öğrenmiş olduk.



@gitstreet: Şu an fark ettim, hayatımda hiç prezervatif sitesine girmemişim. Niye girilir ki? Yasaklı prezolar.



@duygukocabay: Şimdi benim anlamadığım şu prezervatif zaten korunmak için değil mi? Kondoma erişim yasaksa nasıl koruncak aileler?







