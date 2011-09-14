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Ekonomi

Victoria’s Secret Türkiye'ye geliyor

Victoria's Secret çok yakında sevenleri için Türkiye'ye geliyor. Hürriyet'in haberine göre defileleri tüm dünyada dört gözle beklenen Victoria's Secret Türkiye'de mağaza a

14 Eylül 2011 03:00

T24 - Victoria's Secret çok yakında sevenleri için Türkiye'ye geliyor. Hürriyet'in haberine göre defileleri tüm dünyada dört gözle beklenen Victoria's Secret Türkiye'de mağaza açıyor. Türkiye'ye birçok ünlü giyim markasını getiren Kuveytli Alshaya Grubu, Park Bravo'yla ortaklık kurdu.


Park Bravo Grubu'nun sahibi Kamil Özçoban ve Alshaya'nın patronu Muhammed Alshaya, Amerikalı Limited Brands'in (LB) markalarını getirebilmek için 'Shaya Park Bravo Mağazacılık' isminde yeni bir şirket kurdu. The Body Shop, Topman, Claire's, Debenhams, Evans, Sturbucks gibi markaları Türkiye ile tanıştıran Kuveytli Alshaya şimdi de Türkiye'ye iç giyim markaları getirecek.


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