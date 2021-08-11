Victor Nelsson'un maliyeti belli oldu

Galatasaray'ın yeni transferi Danimarkalı stoper Victor Nelsson için 7 milyon euro bonservis bedeli ödendiği açıklandı.

Galatasaray, Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson'un transferini resmen açıkladı.



Galatasaray, 22 yaşındaki Danimarkalı stoper Victor Nelsson için Kopenhag'a 7 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıklarken, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Nelsson'un tek taraflı serbest kalma bedeli ise 25 milyon euro olarak belirlendi.

Victon Nelsson kimdir?

14 Ekim 1998 yılında Danimarka’nın Hornbæk şehrinde dünyaya gelen Nelsson, ülkesinin Nordsjælland takımının altyapısında futbol yaşamına başladı. Stoper mevkisinde oynayan ve 1.85 metre boyundaki Nelsson, Nordsjælland’da A takıma yükselerek burada 98 resmi maç oynadı ve 2 gole imza attı.

Buradaki başarılı performansının ardından 2019-2020 yaz transfer sezonunda Danimarka’nın en gözde kulüplerinden Kopenhag’a 3,6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

Kopenhag’da 87 müsabakada boy gösteren Nelsson, Şampiyonlar Ligi’nde 5, UEFA Avrupa Ligi’nde 15 maçta forma giydi.

Danimarka Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, 35 maç oynadığı U21 takımının kaptanıydı. 11 Kasım 2020 tarihinde Danimarka’nın İsveç ile oynadığı hazırlık maçında A Milli Takım’da ilk defa yer almanın gururunu yaşadı.

Victor Nelsson’a kulübümüze hoş geldin diyor, Galatasaray forması altında kendisine başarılar diliyoruz.