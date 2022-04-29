Victor Nelsson'a Avrupa'dan iki talip

Sezon başında Kopenhag'dan Galatasaray'a transfer olan Victor Nelsson'un Avrupa'dan talipleri artıyor.

AS gazetesinin haberine göre İspanyol ekibi Sevilla, Jules Kounde'nin ayrılık ihtimaline karşı Galatasaray'ın Danimarkalı savunmacısını alternatif olarak belirledi. Kounde takımdan ayrılırsa Sevilla, Nelsson için teklif yapabilir.

23 yaşındaki stoper için İtalya'dan da dev bir talip var. Bu sezon Serie A'da şampiyonluğa koşan Milan'ın gözü de Nelsson'un üzerinde.

Galatasaray'ın 7 milyon euro'luk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Victor Nelsson bu sezon sarı-kırmızılı formayı 40 resmi maçta sırtına geçirdi. Nelsson'un savunmada Marcao ile uyumu da sezon boyunca dikkat çekti.