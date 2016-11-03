Vicdansızlık; sağlık ekibi ölen hastanın cenazesini yol kenarına bıraktı!

Antalya'da yaşayan Mahmut Aslan, yolda rahatsızlandı ve yaşamını yitirdi. Aslan'a müdahale eden sağlık ekibi cenazeyi bir çocuk parkının yanına bırakarak olay yerinden ayrıldı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Antalya’da 66 yaşındaki Mahmut Aslan, camiye giderken fenalaşarak yere düştü. Olay yerine gelen sağlık görevlileri hayatını kaybeden Aslan’ın cenazesini bir parkın yanına bırakıp ayrıldı.

Muratpaşa ilçesinde camiye gitmek için evinden çıkan Mahmut Aslan, 50 metre sonra fenalaşarak yere düştü. Aslan, düşmenin etkisiyle başını asfalta çarparak yaralandı. Olay yerine çağrılan salık ekiplerinin müdahalesine rağmen Aslan hayatını kaybetti.

Aslan’ın yaşamını yitirdiğini öğrenen mahalle sakinleri, eşi Zeynep Aslan’ın da rahatsız olduğunu belirterek, cenazeyi görmemesi için sağlık ocağı ya da hastaneye götürülmesini istedi. Bölgede başka ambulans olmadığını belirten sağlık ekibi cenazeyi alamayacaklarını söyledi.

Mahallelinin, yakınlarda bir yere bırakılmasını istemesi üzerine sağlık ekibi, ambulansa aldıkları cenazeyi 200 metre uzaklıkta bulunan çocuk parkının yanına bırakıp ayrıldı.

Soruşturma açıldı

Cenazenin üzerini battaniye ile örten mahalleli, durumu polise bildirdi. Polis incelemesinin ardından Aslan’ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sağlık ekiplerine tepki gösteren Ermenek Mahalle Muhtarı Hüseyin Elmalı, “İnsan ölen bir kediye köpeğe kıyamazken insanı nasıl bırakıp sokak ortasında gidiyorsunuz? Özellikle rica ettim. Eşinin hasta olduğu söyledim. Olay yerinde kalırken eşinin de kriz geçirebileceğini anlattım. Ancak dinlemediler. Keşke sokak yerine bir hastane ya da sağlık ocağına bıraksalardı” dedi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, konuya ilişkin soruşturma başlattıklarını söyledi. Görevli personelin ifadesine başvurulduğunu kaydeden Dr. Hülür, “Soruşturma sonunda kusurlu personel varsa hakkında işlem yapılacaktır” dedi.