Vicdansızlık mı, medya etiği ihlali mi?

T24

Erdoğan ne demişti?



Erdoğan AKP grup toplantısında, BDP milletvekillerinin Uludere olayıyla ilgili yaptığı toplantı öncesinde kameralar yansıyan görüntüleri gündeme taşıdı. Erdoğan, BDP milletvekilleri Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü ve Levent Tüzel'in basın mensuplarıyla gülerek geçen sohbetini insafsızlık ve vicdansızlık olarak değerlendirdi. Erdoğan şunları söyledi: "İstanbul’da yaptıkları basın toplantısının görüntülerini izlediniz değil mi? Kendi milletvekilleri. Güya acı içindeler. Ama kameralar önünde kahkahalar atmaya çekinmeyecek kadar insafsızlar vicdansızlar. "