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Vicdansızlık mı, medya etiği ihlali mi?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BDP'li milletvekillerinin Uludere faciası sonrası İstanbul'da...

03 Ocak 2012 02:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, BDP'li milletvekillerinin Uludere faciası sonrası İstanbul'da yapacakları toplantı öncesi kamelara yansıyan tebessümlerini ''vicdansızlık'' olarak yorumladı. Ancak basın toplantısı başlamadan önce yapılan bu kaydın gazetecilerin de katıldığı sohbet sırasında çekildiğinin anlaşılması medya etiği açısından soru işaretleri doğurdu.

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Erdoğan ne demişti?

Erdoğan AKP grup toplantısında, BDP milletvekillerinin Uludere olayıyla ilgili yaptığı toplantı öncesinde kameralar yansıyan görüntüleri gündeme taşıdı. Erdoğan, BDP milletvekilleri Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü ve Levent Tüzel'in basın mensuplarıyla gülerek geçen sohbetini insafsızlık ve vicdansızlık olarak değerlendirdi. Erdoğan şunları söyledi: "İstanbul’da yaptıkları basın toplantısının görüntülerini izlediniz değil mi? Kendi milletvekilleri. Güya acı içindeler. Ama kameralar önünde kahkahalar atmaya çekinmeyecek kadar insafsızlar vicdansızlar. "




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