Kılıçdaroğlu: Vicdanını siyasi otoritenin emrine verene yargıç denmez

Balyoz davasında alınan kararları değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme heyetine büyük tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ise kararı, "İsminde Adalet olan bir partinin mahkemesinden böyle bir sonucu beklemek hayal kırıklığı değildir" sözleriyle değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balyoz davasında alınan kararları değerlendirdi. Mahkeme heyetine büyük tepki gösteren CHP lideri, "Vicdanını siyasi otoritenin emrine verene yargıç denmez" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, "Silivri'de hakim var, savcı var, mahkeme var, adalet yok" dedi.

Tekin: Adil bir yargılamanın olmadığı düşüncesindeyiz

Balyoz kararlarının açıklanmasının ardından CHP'li Gürsel Tekin'den de değerlendirme geldi. Tekin "İsminde Adalet olan bir partinin mahkemesinden böyle bir sonucu beklemek hayal kırıklığı değildir. Böyle bir karar dünyanın hiçbir yerinde alınamaz. Bu karar uluslar arası mahkemelerden dönecektir. Adil bir yargılamanın olmadığı düşüncesindeyiz" dedi.

'Hukuk katliamı yaşanmıştır'

Duruşmayı izleyen CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, kararı şu sözlerle eleştirdi:

''Bir hukukçu milletvekili olarak söylüyorum, bugün burada bir hukuk katliamı yaşanmıştır. Hukuk silah olarak, zulüm aracı olarak kullanılmıştır. Ben milletvekili olmaktan çok, hukukçu kimliğimle bu açıklamayı yapıyorum. Savunma hakkı ihlal edilmiştir. Yürürlükteki Ceza Usul Kanunu'na göre 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda avukat olmadan hüküm kurulamaz. Mahkeme, avukatlar olmadan son savunmayı almış, son sözleri sormuş ve en az 13 yıl 4 ay olmak üzere hapis cezası vermiştir.''

Bu arada, duruşmayı izleyenlerden biri, açıklaması sırasında Özgündüz'e, ''O koltukları boşuna işgal ediyorsunuz'' diyerek tepki gösterdi.