Vicdani retçiyi destekleyenlere de dava

Vicdani retçi Mehmet Bal’ın tutuklanmasını protesto için eylem yapan gruptan dört kişiye, ‘halkı askerlikten soğutma’ iddiasıyla dava açıldı.



Vicdani retçi Bal, geçen 8 Haziran’da İstanbul’da ‘emre itaatsizlikten’ tutuklanmıştı. Bal’ın tutuklanması ve işkence gördüğü iddiaları üzerine ‘Antimilitarist İnisiyatif’ adlı bir topluluk, protesto için 11 Haziran’da Galatasaray Lisesi önünde toplandı. Eylemde; ‘Mehmet, mehmetçik olmayacak’, ‘Ölmeyecek öldürmeyeceğiz’, ‘Reddet, diren, hayır de, askere gitme’ sloganları atıldı. Ayrıca ‘Vicdani retçi Bal’a özgürlük’, ‘Antimilitarist Bal’a özgürlük - ozgürlük@gmail.com - www.savaskarsitlari.org’ yazılı dövizler açıldı. Eylemde polisin kimlik kontrolü yapmak istemesine karşı çıkan Oğuz Sönmez, Mehmet Atak, Gürşat Özdamar ve Serkan Bayrak, gözaltına alındı.

Beyoğlu Savcılığı, da dört kişi hakkında, eylem görüntülerini içeren bir DVD’yi, sloganları ve pankartları kanıt sayarak, ‘Halkı askerlikten soğutma’ suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 318. maddesinden dava açtı.

Döviz ve sloganların içeriğine katıldığını kaydeden Mehmet Atak, ancak o gün eyleme geç geldiği için pankart ve döviz tutamadığını, yapısı gereği de slogan atmadığını belirterek, şöyle dedi: “Bu da gösteriyor ki savcılık, o DVD’yi izlememiş bile. Kimse öldürmeyi savunamaz Öldürmeyi reddettiği için bir insanın özgürlüğünün gasp edilmesi de benim açımdan suçtur."

