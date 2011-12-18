T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vicdani retçiye cezaevinde dayak

İstanbul’da vicdani reddini açıkladıktan sonra tutuklanan Serdar Delice’nin askeri cezaevinde dayak yediği öne sürüldü.

18 Aralık 2011 02:00

T24 - İstanbul’da vicdani reddini açıkladıktan sonra tutuklanan Serdar Delice’nin askeri cezaevinde dayak yediği öne sürüldü.
 
 
Askere gitmeyi dini ve politik nedenlerle istemeyen Muhammed Serdar Delice, vicdani reddini açıkladı. Cezevine konulan Delice’nin tutuklu askerlerden dayak yediği iddia edildi.


Taraf gazetesinin haberine göre; Serdar Delice vicdani reddini açıkladıktan sonra tutuklanarak Kasımpaşa Askerî Cezaevi’nde konuldu.


İddialara göre; vicdani retçi Serdar Delice cezaevinde şiddete maruz kaldı.


Diğer tutuklu askerler tarafından dövülen Delice’nin eşyalarının da gasp edildiği öne sürüldü.


Eşinin sistematik işkence gördüğünü savunan Dilek Delice, cezaevi yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24