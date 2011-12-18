Vicdani retçiye cezaevinde dayak

T24 - İstanbul’da vicdani reddini açıkladıktan sonra tutuklanan Serdar Delice’nin askeri cezaevinde dayak yediği öne sürüldü.





Askere gitmeyi dini ve politik nedenlerle istemeyen Muhammed Serdar Delice, vicdani reddini açıkladı. Cezevine konulan Delice’nin tutuklu askerlerden dayak yediği iddia edildi.



Taraf gazetesinin haberine göre; Serdar Delice vicdani reddini açıkladıktan sonra tutuklanarak Kasımpaşa Askerî Cezaevi’nde konuldu.



İddialara göre; vicdani retçi Serdar Delice cezaevinde şiddete maruz kaldı.



Diğer tutuklu askerler tarafından dövülen Delice’nin eşyalarının da gasp edildiği öne sürüldü.



Eşinin sistematik işkence gördüğünü savunan Dilek Delice, cezaevi yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.





