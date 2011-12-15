Vicdani retçilerden tuhaf bilirkişi talebi

T24 - Vicdani retçi er Enver Aydemir'e destek vermek için yaptıkları basın açıklamasında "Herkes bebek doğar, hiç kimse asker doğmaz" diyen 5 kişiye "halkı askerlikten soğutma"dan açılan dava görüldü. Duruşmada sanıkların avukatı "çocukların üniformalı doğup doğmadıkları hususunda bilirkişi incelemesi" talep etti.





Miilliyet'in haberine göre; Eskişehir'de vicdani retçi er Enver Aydemir'e destek vermek amacıyla yaptıkları basın açıklamasında halkı askerlikten soğutmak suçunu işledikleri, "Herkes bebek doğar, hiç kimse asker doğmaz" şeklinde slogan attıkları öne sürülen 5 kişi 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.



Askeri Cezaevi’nde tutuklu bulunan vicdani retçi er Enver Aydemir’in 21 Ocak 2010 tarihinde Eskişehir Askeri Mahkeme’deki duruşmasını Ahmet Aydemir, Davut Erkan, Fatih Tezcan, Halil Savda ve Mehmet Atak da izledi.



Grup, duruşma sonrası da Eskişehir’in İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı’nda bir alişveriş mağazasının önünde yaptıkları basın açıklamasında, "Eğer halkı askerlikten soğutma suçsa biz suç olmadığına inanıyoruz, demokratik bir hak olduğuna inanıyoruz, her tür ifade gibi. Biz bu suçu işlemeye devam edeceğiz, bunu mahkemede de ifade ettik. Burada bir kez daha ifade ediyoruz. Halka diyoruz ki; askerlikten soğuyun, hatta buz olun. Çünkü biz askerlikten soğudukça, ancak barış gelir. Toplum askerlikten soğudukça, ancak özgürlükler sağlanabilir ve ülke demokratikleşebilir" diyerek, "Herkes bebek doğar, hiç kimse asker doğmaz" şeklinde slogan attı.

2 yıla kadar hapisleri isteniyor



Basın açıklamasına katılanlardan Ahmet Aydemir, Davut Erkan, Fatih Tezcan, Halil Sevda ve Mehmet Atak hakkında ’Halkı askerlikten soğutmak’ suçundan Eskişehir 4’üncü Sulh Ceza Mahkemesi’nde 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Davanın 4’üncü duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklardan Mehmet Atak katıldı. Diğer sanıkları avukat Senem Doğanoğlu savundu.

"Çocuğumun bebek olarak doğduğunu gördüm"



Sanık Mehmet Atak’ın talebi üzerine Bilgi Dagaç, Sevim Şahin ve Gürsel Şenşafak adlı kadınlar tanık olarak dinlendi. Tanıklardan Sevim Şahin, "Benim sanıklarla akrabalık bağım yoktur. İnsani boyutu nedeniyle davada tanıklık yapmak istedim. Ben çocuğumu normal doğumla, narkoz etkisi altında kalmadan doğurdum. Doğum anında çocuğumun bebek olarak doğduğunu bizzat gördüm. Hal böyle iken iddianamede sanıkların ’Herkes bebek doğar’ şeklindeki sözlerinin bir suç unsuru olarak yazılmış olmasının bu kapsamda doğru olmadığını düşünüyorum" dedi.



Sanıkların avukatı Senem Doğanoğlu mahkeme hakimine "Daha önceki celsedeki taleplerimiz üzere çocukların üniformalı doğup doğmadıkları hususunda bilirkişi incelemesi yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.



Tutuksuz sanık Mehmet Atak da kendisinin akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için gerekli sağlık kuruluşuna gönderilmesini istedi. Mehmet Atak ayrıca "Tıp Fakültesi doğum kürsüsünden bilirkişi tayin edilerek bebek doğmamış, ya da asker doğmuş bir bebek olup olmadığının tespiti hususunda Anayasa hukuku kürsüsünden de bir kişinin bilirkişi tayin edilmesini talep ediyorum" diye konuştu.



Mahkeme hakimi, Mehmet Atak ve avukat Senem Doğanoğlu’nun taleplerini reddine karar vererek duruşmayı 9 Şubat 2012 tarihine erteledi.