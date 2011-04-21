T24 LogoT24 Logo
Gündem

Vicdani retçi İnan Sürer firar etti

İnan Süver bu sabah hastane sevki sırasında firar etti.

21 Nisan 2011 03:00

T24- Saruhanlı Açık Cezaevi'nde tutuklu bulunan vicdani retçi İnan Süver bu sabah hastane sevki sırasında firar etti. Süver, eşini arayarak "Ben suç işlemedim, neden cezaevindeyim" dedi.

Vicdani retçi İnan Süver, Manisa'daki Saruhanlı Açık Cezaevi'nden bu sabah firar etti. Firar ettikten sonra eşi Remziye Süver'i arayarak kaçtığını haber verdi.

Bianet'in haberine göre avukatı Hülya Üçpınar, Süver'in firar ettiğini doğruladı. Sabah 10:00'da müvekkilini ziyarete gittiğinde olayı öğrendiğini söyleyen Üçpınar, Süver'in hastaneye sevk edildiği sırada firar ettiğini açıkladı.

Saruhanlı Açık Cezaevi'nden kaçtıktan sonra eşi Remziye Süver'i arayan İnan Süver, "Ben suç işlemedim, neden cezaevindeyim" dedi.

Avukat Üçpınar, Süver'in Eylül ayında tahliye olmasının beklendiğini, bu durumda firar nedeniyle ek ceza alabileceğini açıkla

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24