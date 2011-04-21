Vicdani retçi İnan Sürer firar etti

T24- Saruhanlı Açık Cezaevi'nde tutuklu bulunan vicdani retçi İnan Süver bu sabah hastane sevki sırasında firar etti. Süver, eşini arayarak "Ben suç işlemedim, neden cezaevindeyim" dedi.

Vicdani retçi İnan Süver, Manisa'daki Saruhanlı Açık Cezaevi'nden bu sabah firar etti. Firar ettikten sonra eşi Remziye Süver'i arayarak kaçtığını haber verdi.

Bianet'in haberine göre avukatı Hülya Üçpınar, Süver'in firar ettiğini doğruladı. Sabah 10:00'da müvekkilini ziyarete gittiğinde olayı öğrendiğini söyleyen Üçpınar, Süver'in hastaneye sevk edildiği sırada firar ettiğini açıkladı.

Saruhanlı Açık Cezaevi'nden kaçtıktan sonra eşi Remziye Süver'i arayan İnan Süver, "Ben suç işlemedim, neden cezaevindeyim" dedi.

Avukat Üçpınar, Süver'in Eylül ayında tahliye olmasının beklendiğini, bu durumda firar nedeniyle ek ceza alabileceğini açıkla