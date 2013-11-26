Vicdani retçi Halil Savda'ya beraat

Sahibi olduğu internet sitesinde yapılan yayınlarla, 'halkı askerlikten soğutma' suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında 9 aydan 3 yıla kadar hapsi istenen vicdani retçi Halil Savda davasında karar çıktı. Vicdani retçi Savda, "Türkiye’de vicdani ret hakkı maalesef yok. Zorunlu askerlik gibi ucube bir uygulama var. Bu uluslararası sözleşmelere de aykırıdır" diyerek savunmasını yaptı.

Fatih Yağmur'un Radikal'de yer alan haberine göre, Savda’nın avukatı Ramazan Demir ise sitede yayınlanan tüm yazıların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek, müvekkilinin beraatini istedi. Mahkeme ise kararında suçun unsurlarının oluşmadığını ifade ederek sanığın beraatine karar verdi.