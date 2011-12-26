‘Vicdani ret’ teklifi TBMM gündeminde

T24 -

Kamu hizmeti

Milli Savunma Bakanlığı bürokratlarının üzerinde çalıştığı vicdani redde ilişkin yasa tasarısı henüz son şeklini almadan, BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in vicdani reddin tanınmasını içeren yasa teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu’nun gündemine alındı. Tuncel tarafından hazırlanan teklife göre, “ahlaki, vicdani, siyasi, dini ya da benzer gerekçelerle askerlik hizmetini yapmak istemeyenler” askerlik hizmetine tabi tutulmayacak.Vicdani ret hakkından muvazzaf er, erbaş, astsubay ve subaylar da yararlanacak. Askerlik hizmetini bir kamu kurumunda yapmak isteyenler, öğrenim durumları, yaşları ve yetenekleri doğrultusunda zorunlu askerlik hizmetinin süresini geçmeyecek şekilde kamu hizmetine yönlendirilebilecek.Türk Silahlı Kuvvetleri vicdani ret hakkını tanıtıcı yazılı ve görsel araçlar hazırlamakla yükümlü olacak.Bir kamu kurumunda çalışırken vicdani reddini açıklayan yükümlülerin kurumlarındaki hizmetleri “kamu hizmeti” olarak değerlendirilecek. Kamu hizmeti yapmayı da reddeden vicdani retçilerin durumu, bağımsız kurullar tarafından karara bağlanacak, ancak bu nedenle vicdani retçiler hakkında soruşturma açılamayacak.Teklifle, Askeri Ceza Kanunu’nun “milli mukavemeti kırmak” başlıklı ve Türk Ceza Kanunu’nun “halkı askerlikten soğutmak” başlıklı maddeleri yürürlükten kalkıyor. Teklif, halen vicdani reddini açıkladığı içinde hakkında soruşturma başlatılanların soruşturmalarının sona ermesini öngörüyor.