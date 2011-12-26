T24 LogoT24 Logo
Gündem

‘Vicdani ret’ teklifi TBMM gündeminde

BDP Milletvekili Tuncel’in vicdani reddin tanınmasını içeren yasa teklifi TBMM Milli Savunma

26 Aralık 2011 02:00

T24 - BDP Milletvekili Tuncel’in vicdani reddin tanınmasını içeren yasa teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu’nun gündemine alındı. Teklife göre vicdani ret hakkından muvazzaf er, erbaş, astsubay ve subaylar da yararlanacak.



Milli Savunma Bakanlığı bürokratlarının üzerinde çalıştığı vicdani redde ilişkin yasa tasarısı henüz son şeklini almadan, BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in vicdani reddin tanınmasını içeren yasa teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu’nun gündemine alındı. Tuncel tarafından hazırlanan teklife göre, “ahlaki, vicdani, siyasi, dini ya da benzer gerekçelerle askerlik hizmetini yapmak istemeyenler” askerlik hizmetine tabi tutulmayacak.

Vicdani ret hakkından muvazzaf er, erbaş, astsubay ve subaylar da yararlanacak. Askerlik hizmetini bir kamu kurumunda yapmak isteyenler, öğrenim durumları, yaşları ve yetenekleri doğrultusunda zorunlu askerlik hizmetinin süresini geçmeyecek şekilde kamu hizmetine yönlendirilebilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri  vicdani ret hakkını tanıtıcı yazılı ve görsel araçlar hazırlamakla yükümlü olacak.


Kamu hizmeti

Bir kamu kurumunda çalışırken vicdani reddini açıklayan yükümlülerin kurumlarındaki hizmetleri “kamu hizmeti” olarak değerlendirilecek. Kamu hizmeti yapmayı da reddeden vicdani retçilerin durumu, bağımsız kurullar tarafından karara bağlanacak, ancak bu nedenle vicdani retçiler hakkında soruşturma açılamayacak.

Teklifle, Askeri Ceza Kanunu’nun “milli mukavemeti kırmak” başlıklı ve Türk Ceza Kanunu’nun “halkı askerlikten soğutmak” başlıklı maddeleri yürürlükten kalkıyor. Teklif, halen vicdani reddini açıkladığı içinde hakkında soruşturma başlatılanların soruşturmalarının sona ermesini öngörüyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24