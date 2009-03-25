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‘Vicdani ret’ davası

Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi, askerlik yapmak istemeyen bir vatandaşın açtığı davada, AİHM'nin aldığı karara Türkiye'nin uymasını istedi.

25 Mart 2009 02:00

Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi, "vicdani ret" hakkını gerekçe göstererek askerlik yapmak istemeyen bir vatandaşın açtığı davada, davacının "birçok kez hapis cezasına çarptırılması" nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı karara (AİHM) Türkiye'nin uymasını istedi.

Ara kararda, daha önce de delegeler komitesi tarafından yapılan çağrıya rağmen, Türkiye'nin AİHM kararına ilişkin somut tedbirler almamasından "büyük üzüntü duyulduğu" belirtildi.

Delegeler Komitesi tarafından alınan ikinci ara kararda, şu anda asker kaçağı durumunda bulunan davacı Osman Murat Ülke adlı vatandaşın aynı suçtan birden fazla kez mahkûm olmaması gerektiği belirtildi ve bununla ilgili yasal düzenlemenin artık vakit geçirilmeden yapılması istendi.

AİHM'nin ilgili dairesi, 24 Ocak 2006 tarihinde aldığı kararda, "Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) kötü muamelenin yasaklanmasıyla ilgili 3'üncü maddesini ihlal ettiği" hükmüne varmış ve Ülke'ye 11 bin euro tazminat ödenmesini kararlaştırmıştı.

Gerekçeli kararında Ülke'nin "vicdani ret" görüşüne ilişkin hüküm vermeyen AİHM, başvuru sahibinin aynı nedenden defalarca aldığı cezalar yüzünden "acı çektiği" gerekçesiyle, Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğu görüşüne varmıştı.

AİHM, AİHS'nin özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili 5'inci, özel ve aile yaşamına saygı ilkesiyle ilgili 8'inci, din ve inanç özgürlüğünün korunmasına ilişkin 9'uncu maddelerinden yapılan başvuruları ise reddetmişti.

Delegeler Komitesi, daha önce de bu konuda 2007 yılında Türkiye aleyhine bir ara karar yayımlamıştı.

(AA)

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