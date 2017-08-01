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'Vicdan ve Adalet Nöbeti' İstanbul'a taşınıyor

HDP Grup Toplantısı, Yoğurtçu Parkı'nda yapılacak

01 Ağustos 2017 11:53

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda sürdüreceği "Vicdan ve Adalet Nöbeti"ne bugün saat 12.30'da yapılacak olan HDP Meclis grup toplantısı ile başlayacak.

İstanbul’daki nöbete HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay da katılacak. Kemalbay’ın yanı sıra nöbete katılacak vekillerin isimleri şöyle: Filiz Kerestecioğlu, Sırrı Süreyya Önder, Nadir Yıldırım, Mithat Sancar, Hişyar Özsoy, Ayşe Acar Başaran, Bedran Öztürk, Erdal Ataş, Leyla Birlik, Sibel Yiğitalp, Erol Dora, İbrahim Ayhan.

Kemalbay, Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda bugün saat 12.30'da partisinin Meclis grup toplantısı yapacak. Toplantıyla birlikte bir haftalık nöbetin startı da verilecek. 

Nöbete, siyasi parti, sendika, meslek odaları ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra ekolojistler, aydın, yazar ve sanatçıların da aralarında olduğu binlerce kişinin katılması bekleniyor. 

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HDPAdalet ve Vicdan NöbetiİstanbulYoğurtçu Parkı

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