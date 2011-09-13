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Dünya

Vibrios bakterisi sıcak suda yayılıyor BRÜKSEL (A.A)

13 Eylül 2011 21:14

-Vibrios bakterisi sıcak suda yayılıyor BRÜKSEL (A.A) - 13.09.2011 - Bilim adamları, gıda zehirlenmelerine neden olan Vibrios bakterisinin sıcak okyanuslarda yayıldığını bildirdi. 17 Avrupa ülkesinin denizcilik enstitülerinin işbirliğiyle ortaya çıkarılan Project CLAMER tarafından yayımlanan makalede, dünyadaki okyanusların ısınmasının insan sağlığına zarar verebileceği belirtildi. Project CLAMER'in yarın ve perşembe günü Brüksel'de düzenleyeceği konferansta sunulacak makalede, ısınan deniz suyunun gıda zehirlenmesine, mide ve bağırsak iltihabına, koleraya ve kan zehirlenmesine yol açan Vibrios bakterisinin yayılmasına neden olduğu kaydedildi.   AB'nin 1998'den beri mali destek verdiği 100'den fazla projenin sentezi sonrası hazırlanan makalede, kirli deniz ürünlerini tüketmenin ve sudan kaynaklı mikropların insanlara geçmesinin milyonlarca avroluk sağlık harcamalarına sebep olabileceği de vurgulandı.

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