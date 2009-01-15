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Spor

Viagra yeşil sahalara iniyor

Brezilya'nın Gremio takımı maçlarda futbolcularının performansını yükseltmek için yol buldu: Viagra

15 Ocak 2009 02:00

Brezilya'nın Gremio takımı yüksek rakımda oynadıkları maçlarda futbolcularının performansını yükseltmek için yol buldu: Viagra

Mucize ilaç Viagra futbol dünyasıyla tanıştı!. Brezilya'dan Gremio yüksek rakımdaki oynadıkları maçlarda kandaki oksijeni arttıran Viagra'yı takıma dağıtacak. Doping listesinde Viagra yer almıyor.

Sabah gazetesinin haberine göre erkeklerin hayatında devrim yaratan ilaç Viagra, şimdi de futbol dünyası için umut oldu!

Brezilya kulübü Gremio'nun doktorları futbolculara Viagra takviyesi yapacaklarını açıkladı. Güney Amerika kıtasının Şampiyonlar Ligi olan Copa Libertadores'de Brezilya'yı temsil eden 5 takımdan biri olan Gremio, Kolombiya'dan America de Cali ve Bolivya'dan Aurora takımlarıyla aynı gruba düşünce, kulüp doktorları harekete geçti.

İki ülkenin de yüksek rakımda olması nedeniyle futbolcuların oksijen azlığı çekeceğini belirten Gremio'nun doktorları, futbolculara maçtan önce Viagra vererek bu sorunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Viagra'nın kandaki oksijen miktarını arttırdığını belirten Brezilyalı sağlık ekibi, ilacın oyuncuların performansını olumlu yönde etkileyeceğine inanıyor.

Viagra, Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA)'nın yasaklı ilaçlar listesinde yer almıyor ve doping olarak kabul edilmiyor.

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