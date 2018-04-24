Viacon 50 ülkeyi Türkiye'den yönetecek

ANKARA, (DHA) - ÇELİK menfez ve köprü imalatlarında 30 yılı aşkın süredir Avrupa\'da çalışmalarını sürdüren ve 2014 yılında Türkiye pazarına giriş yapan ViaCon, Türkiye\'yi, 50 ülkenin merkezi yapacak. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin de yer alacağı 50 ülke, ViaCon Türkiye tarafından yönetilecek. ViaCon Türkiye Genel Müdürü Onur Başar, \"50 ülkenin merkezi olmamızda son 3-4 yıllık performansımız etkili oldu. Coğrafi konumumuz ve Türk müteahhitlerin olumlu performansları bizi de etkiledi\" diye konuştu.

DUBAİ\'DEKİ KÖPRÜ GUİNESS REKORLAR KİTABINA GİRECEK

250 milyar dolarlık altyapı hizmetleri sunulan ülkelere hitap edeceklerine dikkat çeken Onur Başar, bu oranın Avrupa\'nın tamamından daha fazla olduğunun altını çizdi. ViaCon\'un, Türkiye\'yi stratejik üs olarak gördüğü bilgisini veren Başar, şunları kaydetti: \"Türkiye ekibi olarak daha önceden ViaCon\'un hiç bulunmadığı ülkelerle temasa geçtik. İlk defa 2016 yılında Dubai\'ye gidip fuara katıldık. Geçen yıl Dubai\'de Guiness rekorlar kitabına girecek olan projede yer almaya başladık. 6 şeritli otoyol üzerine köprü yapıyoruz. Yaz aylarında projemiz bitecek. Montaj aşaması üç hafta sürecek. Guiness rekorlar kitabına dünyanın en geniş köprüsü olarak gireceğiz. Guiness rekorlar kitabına girecek olan proje Türk müteahhitler tarafından tasarlandı. Guiness tarafından başvuruları kabul edildi. ViaCon Türkiye, dünyanın en büyük oluklu çelik köprüsü olan projeyi geliştirdi. Buna benzer birçok köprü projesi takip ediyoruz.\"

TEKNOLOJİYİ TÜRKİYE ÜRETİP İHRAÇ ETMEK İSTİYOR

\"2015\'in başından beri üretimimizin yüzde 70\'inden fazlasını ihraç ediyoruz\" diyen Onur Başar, nihai hedeflerinin teknolojiyi Türkiye\'de üretip, Türkiye\'den ihraç etmek olduğunu vurguladı. Ek olarak 10 milyon euroluk bir yatırım yapılacağını aktaran Başar, \"Döviz kurlarındaki artışlardan dolayı bazı projeler ertelenmek zorunda kalıyor. Ortadoğu\'da özellikle Dubai ve Katar arasındaki anlaşmazlıklar da bizi olumsuz anlamda etkiliyor. Türk müteahhitler çok güzel projelerde yer alıyor. ViaCon, Türkiye ile birlikte kendi merkezlerinin bulunduğu ülkeler dışında da projelere başladı\" ifadelerini kullandı.

20 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Çelik üretimini Türkiye\'de gerçekleştirmenin kendilerine avantaj sağladığını vurgulayan Başar, \"20\'ye yakın ülkeye çelik menfez ihraç ediyoruz. Güney Afrika Cumhuriyeti\'ne dahi menfez gönderdik. Etiyopya, Malezya\'da da projelerimiz bulunuyor. Yerli üretici rakibimiz bulunmuyor. Uzun vadede hedefimiz Türkiye\'de üretim üssünü büyütmek. Türkiye bölgesel üs oldu, amacımız global üs olmak\" diye konuştu

