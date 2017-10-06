Vezneciler'deki terör saldırısı sanıkları hakim karşısında...

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Vezneciler\'de çevik kuvvet otobüsüne yönelik terör saldırısında 6\'sı polis 12 kişinin şehit edilmesine yönelik, PKK terör örgütünün üst düzey yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık, Mustafa Karasu ve Duran Kalkan\'ın aralarında bulunduğu 7\'si tutuklu 20 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 27. Ağır ceza mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu yargılanan 7 sanık ile 1 tutuksuz sanık katıldı. Kimlik tespiti ve iddianamenin özetlenerek okunmasından sonra sanıkların savunmasına geçildi. Sanıklar suçlamaları kabul etmezken avukatları da tahliye talebinde bulundu.

BİR SANIK TAHLİYE EDİDLİ

Ara kararını veren mahkeme heyeti, 6 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, Sanıklardan Fahri Demircan\'ın suç içindeki durumu ve hareket şekline göre görüştüğü bildirilen kişiye ait iletişim kaydının açıklanabilir olduğunu dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Duruşma Şubat 2018\'e erteledi.



CANLI BOMBA ARAÇ İÇİNDE KENDİNİ PATLATTI

Vezneciler\'de, 7 Haziran 2016 tarihinde, çevik kuvvet otobüsüne yönelik, PKK terör örgütü üyesi Eylem Yaşa tarafından bomba yüklü bir araç, çevikkuvvet geçişi sırasında patlatıldı. Gerçekleştirilen terör saldırısında, 6\'sı polis 12 kişi hayatını kaybetmişti.

İDDİANAMEDEN...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, eylem talimatını verdiği iddia edilen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan PKK terör örgütü yöneticileri Murat Karayılan, Duran Kalkan, Mustafa Karasu ve Cemil Bayık\'ın da arasında bulunduğu 7\'si tutuklu 20 şüpheli hakkında dava açıldı. İddianamede sanıklar hakkında \"devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak\", \"kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalayarak kasten öldürme\", “Olası Kastla Bombalama Suretiyle Öldürme\" ve “öldürmeye teşebbüs etme\" suçlarından çeşitli oranlarda ceza talep edildi.

İddianamede, saldırıda yaşamını yitiren 6\'sı polis 12 kişi \"maktul\", 12 kişi \"mağdur\", aralarında polis memurlarının da bulunduğu 156 kişi de \"müşteki\" olarak yer alıyor.

