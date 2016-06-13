Vezneciler'deki şüpheli paketten el bombası çıktı

İstanbul Vezneciler'de geçtiğimiz hafta 6'sı polis 11 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından bugün de şüpheli bir paketin içinden el bombası çıktı. El bombası çıkan şüpheli paket Yenikapı Sahil Miting Alanı'nda kontrollü şekilde patlatıldı.

DHA'da yer alan habere göre, saat 10.45 sıralarında farkedilen şüpheli paket sebebiyle cadde, İstanbul Büyükşehir Belediye binasının bulunduğu kavşaktan itibaren emniyet şeri çekilerek kapatıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen bomba uzmanı, şüpheli pakette inceleme yaptı. Yapılan incelemede kese kağıdı içinde el bombası olduğu farkedildi.

Savunma tipi olduğunu belirtilen el bombası incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Mandal ve maşa tertibatı arızalı olduğu tespit edilen el bombasının emniyette yapılan incelemelerin ardından Yenikapı Sahil Miting alanında kontrollü bir şekilde imha edildiği öğrenildi.



Bu arada olay yerindeki çalışmalar sırasında yol yaklaşık 20 dakika kapalı kalmıştı.

