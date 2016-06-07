Vezneciler'de polis aracına bombalı saldırı Alman basınında

İstanbul Beyazıt'ta Vezneciler otobüs durağı yakınlarında çevik kuvvet otobüsüne bombalı saldırı Alman basınında da geniş yer buldu. İlk belirlemelere göre 6'sı polis, kişinin yaralandığı saldırı flaş haber olarak verildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Ahmet Yıldırım’ın haberine göre Alman basınında patlamaya ilişkin ilk haberler şöyle:

Bild Online: İstanbul’da yine bombalı saldırı- 2 ölü, 8 yaralı

“İstanbul yeniden terörle sarsıldı. Türk metropolünün merkezinde Salı sabahı meydana gelen patlamada iki kişi öldü, en az sekiz kişi yaralı var.”

Spiegel Online: İstanbul’da polis otobüsüne saldırı- Çok sayıda yaralı

“Basında yer alan haberlere göre İstanbul’da bomba patladı. Saldırının hedefinin polis aracı olduğu belirtiliyor. İstanbul’da bu yıl içerisinde gerçekleştirilen iki IŞİD saldırısı kenti sarsmıştı.”

Süddeutsche Zeitung: İstanbul’un merkezinde bombalı saldırı

“Türk metropolü İstanbul’un merkezinde meydana gelen patlamada çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor. DHA’ya göre, en az 5 yaralı var. TV haberlerine göre ise, patlama polis aracının geçişi sırasında bir otobüs durağına yakın mesafede gerçekleşti.”

Welt Online: İstanbul’da patlama sonrası yaralılar var

“İstanbul’da güvenlik güçlerine hain saldırı. Polis otobüsünün geçtiği sırada park halindeki bomba yüklü bir araç patlatıldı. Çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı, bu şekilde yapılan ilk saldırı değil.”